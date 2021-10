Fratoianni: “Questo è fascismo”

Questo è fascismo. Sono passati 100 anni da quando assaltavano le case del popolo e le sedi sindacali. Adesso ci riprovano.

#NoVax e #NoGreenPass guidati dai fascisti di #ForzaNuova hanno messo a ferro e fuoco #Roma, assediato e fatto irruzione nella sede della #Cgil, tentato di irrompere a #PalazzoChigi. Ma non passeranno.

Non si può più attendere

Le Istituzioni della Repubblica Italiana nata dalla #Resistenza mettano immediatamente lo squadrismo fascista in condizione di non nuocere.

Qualcuno ha ancora il coraggio di dire che il fascismo non esiste più?



var url203421 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=203421”;

var snippet203421 = httpGetSync(url203421);

document.write(snippet203421);