Fiumicino, i ragazzi disabili salpano alla scoperta del Tevere insieme alla Guardia Costiera

E’ stata una mattinata molto particolare quella di ieri per i ragazzi dell’associazione “Insieme con i Disabili”, partiti alla scoperta del Tevere insieme alla Guardia Costiera di Fiumicino.

Collaborazione con l’associazione “Teniamoci per mano” e la Capitaneria di Porto

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione “Teniamoci per mano” e la Capitaneria di Porto di Fiumicino, ha infatti permesso ai ragazzi di salire a bordo di un’imbarcazione di proprietà della società Semarpo – concessionario del servizio di rimorchio di Fiumicino – e di scoprire, con la guida del Capitano di Vascello Giuseppe Strano, il fascino del fiume e della navigazione.

Al termine della gita, la Guardia Costiera ha poi consegnato un piccolo ricordo a ciascuno di loro.

“I ragazzi – racconta Mauro Stasio, delegato del Sindaco alla Disabilità e ai Diritti dei Disabili e presidente di “Insieme con i Disabili” – sono stati felicissimi. L’iniziativa è stata organizzata per fare inclusione, e per permettere loro di scoprire cose nuove, di ampliare i loro orizzonti”.

“A Fiumicino una cosa così non si faceva da tempo – sottolinea il delegato Stasio -, e questo vuole essere per noi un progetto pilota per arrivare a organizzare un’iniziativa diversa ogni anno, sempre in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Fiumicino. Il prossimo anno – annuncia -, ad esempio, faremo un’uscita in mare con le motovedette. Continueremo, insomma, ad offrire esperienze ed opportunità sempre nuove ai nostri ragazzi”.