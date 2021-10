Elezioni Roma 2021, Gualtieri a Fanpage: “Daremo alla città una squadra di governo con i migliori”

In un’intervista a Fanpage.it Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra alle elezioni comunali di Roma, ha parlato delle priorità dei primi cento giorni in Campidoglio qualora vincesse, della sua ricetta per battere le destre nella capitale e della squadra di cento persone che vuole chiamare a governare la città chiamando a raccolta “le migliori energie della coalizione, ma anche tecnici e figure civiche”.

Per una città che deve tornare a funzionare

“Per una città che deve tornare a funzionare, che deve essere pulita, manutenuta”, ma soprattutto una città dove si crei “buona occupazione, che sia attenta al ruolo delle donne, dei giovani, che investa sulla transizione ecologica e ambientale, che ripensi proprio al suo spazio urbano intorno all’idea della città dei 15 minuti come fanno le grandi capitali europee”

“Sono stato a visitare il deposito Atac dove hanno preso fuoco quasi 30 autobus e alla fine, al di là dell’inchiesta della Procura, la risposta è molto semplice, me l’hanno data tutti i tecnici. – spiega – La flotta è vecchia, se si ha una flotta con 400-500 autobus con più di 10 anni, il rischio che ci siano incidenti e che i mezzi prendano fuoco è molto alto e quindi non basta il piano già in corso di rinnovo graduale e l’immissione con i soldi europei del PNRR di 500 autobus elettrici, perché ci metteranno alcuni anni ad arrivare, occorre accelerare da subito e fare una sostituzione straordinaria”

“Non ci saranno solo gli assessori ma una squadra di almeno 100 persone di qualità, che rifletterà la nostra coalizione ma che sarà anche arricchita da figure esterne, civiche e tecniche di grande qualità. Ho già detto che porterò anche qualcuno che ho conosciuto nell’esperienza di governo da ministro dell’Economia. Insomma dobbiamo dare a Roma il meglio e stiamo lavorando per avere una squadra di grande qualità”.

