Wiko si muove “al passo” con Evita  

In casa Wiko arriva un’altra collaborazione. Il brand franco-cinese, portavoce del “lusso democratico”, ha infatti scelto di legarsi alla ballerina hip hop, coreografa e cantante Evita Stork.

Modenese d’adozione e russa d’origine, con altre tre ballerine ha fondato il progetto musicale dance/pop/trap Les Flames. Nel primo lockdown il loro primo singolo “Quarantena”, prodotto dall’etichetta Itaca Music, è diventato subito virale conquistando le classifiche delle principali piattaforme di streaming e rendendole amatissime dai più giovani. Da settembre a ottobre Evita sarà la protagonista di una campagna di contenuti social per Wiko attraverso uno storytelling che racconterà il suo lavoro di artista, i suoi “on stage”, così come i suoi momenti più intimi e di svago, con estrema naturalezza.

Al fianco di Evita sarà presente il nuovo flagship di Wiko

Al fianco di Evita sarà presente il nuovo flagship di Wiko, lo smartphone Power U30, modello appena lanciato sull’e-store italiano del brand. Dotato di una batteria super performante e long lasting, Power U30 le darà la possibilità di raccontarsi, di interfacciarsi con i suoi impegni di artista – tra prove, registrazioni e live – senza praticamente doversi più preoccupare di ricaricare il device. Inoltre, con WiSHAKE Vibes – gli speaker portatili di Wiko combinabili attraverso clip magnetiche, che riproducono un suono effetto stereo a 360° e sono dotati di LED che si illuminano con giochi di luce e 4 effetti cromatici, Evita potrà allenarsi e dare vita a nuove, stupefacenti coreografie a ritmo di hip-hop.

“Collaborare con talenti emergenti dalla personalità originale e creativa è una costante della comunicazione Wiko. Dall’inizio dell’anno abbiamo portato avanti diverse partnership: dallo sport al mondo della musica, oggi uniamo la nostra voce al mondo artistico rappresentato dalla danza, attraverso i nostri prodotti e un nuovo dirompente talento” – dichiara Morena Porta, Marketing & Communication Director di Wiko South of Europe. “Evita ha un’energia ed una carica per cui è impossibile non restare affascinati o, più semplicemente, fermi. Il suo stile così colorato, urban e pop, ma al contempo ricco di ritmo e struttura, è in grado di risvegliare il teenager che c’è in ognuno di noi e restituire una sensazione di leggerezza di cui tutti abbiamo sempre più bisogno. Collaborando con Evita ci facciamo ancora una volta amplificatori di nuove e giovanissime forme d’espressione artistica, per offrire contenuti sempre più ingaggianti, stimolanti e autentiche alle nostre community” – conclude Morena Porta.

Per seguire il reportage di Evita, è possibile fare riferimento al suo profilo Instagram (https://www.instagram.com/evitastork/?hl=it) e alle pagine Facebook e Instagram di Wiko Italia (@wikoitalia). Tutti i contributi raccolti saranno caratterizzati dall’hashtag #LetsPowerUp, claim ufficiale di Wiko.