Roma, De Vito-Tiranti (FI): ” Caos sui bonus fiscali 110% e 90 %, amministrazione primo responsabile”

Che l’attuale Amministrazione comunale abbia fallito in questi 5 anni un’infinità di obiettivi si sapeva, ma quando è troppo è troppo!”

Gli amministratori condominiali fermi da svariati mesi

Gli amministratori condominiali nonché tutti i professionisti chiamati a reperire presso i dipartimenti municipali i progetti dei fabbricati, necessari per l’espletamento delle pratiche Ecobonus 110% e Bonus facciate 90%, sono fermi da svariati mesi grazie all’Amministrazione scellerata della sindaca Raggi! Proprio quest’ultima infatti ha sospeso le assunzioni di società esterne volte a garantire un alleggerimento delle numerose pratiche aperte, aumentate grazie al decreto semplificazioni. Non ha neppure ascoltato le numerose proposte di tutti gli Ordini professionali (ingegneri, geometri, periti e architetti) volte a fornire all’Amministrazione personale di supporto tramite convenzioni, che avrebbero prodotto maggiori entrate e riduzioni di tempi per l’Ente. Risultato? Parecchi condomini romani rischiano di rimanere al palo e di vedere svanire così una grossa opportunità di valorizzare a costo zero il proprio fabbricato”.

E’ quanto dichiarano in una nota Marcello De Vito, capogruppo di FI in Campidoglio, e Manuel Tiranti, candidato consigliere in III municipio