Di Battista: “Il coraggio di schierarsi, non di posizionarsi”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Un tempo pensavo che l’onestà fosse la caratteristica principale per fare politica. Oggi non la penso più così. L’onestà è un prerequisito ma quel che più conta (e che più manca) è il coraggio. Il coraggio di schierarsi, non di posizionarsi. I politici si posizionano in base alle loro convenienze (tutti a parlare di alleanze) ma non si schierano più, per lo meno non lo fanno dalla parte dei più deboli. Chi si schiera perde qualcosa ma è l’unico modo per difendere gli invisibili.