Festival degli animali il 24 e 25 settembre: torna il Pet Carpet Film Festival

Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami indissolubili, sono anche quest’anno protagonisti nella IV edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che si svolgerà il 24 e 25 settembre ore 20 a Roma nella prestigiosa Sala Federico Fellini all’interno di Cinecittà Studios.

Centinaia i corti pervenuti

La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), si pone lo scopo di informare, educare, sensibilizzare, grazie al potere delle immagini, rispetto all’importanza di creare una società più rispettosa verso l’ambiente e tutte le sue meravigliose creature. Centinaia i corti pervenuti, selezionati da una apposita giuria e dedicati a diverse tematiche, che sono stati poi suddivisi nelle sezioni “Docu Pet”, “Cine Pet” e “Mondo Quotidiano”, questa ultima dedicata anche ai privati che con un semplice smartphone possono raccontare la loro vita di ogni giorno condivisa con un amico a quattro zampe e non solo. Storie di amore e di amicizia, ma anche drammatiche che fortunatamente poi riescono a trasformarsi in storie dal finale positivo. Tanti i volti noti previsti nelle giurie di esperti che valuteranno prima i semifinalisti e poi i vincitori.

A condurre l’edizione 2021 due grandi amanti degli animali: Jimmy Ghione e Edoardo Stoppa. Presidente di giuria Enzo Salvi, presente dalla prima edizione del festival. A caratterizzare quest’anno la manifestazione anche due sezioni speciali: “#Noinonsiamocontagiosi”, che prevede un riconoscimento per alcune realtà particolarmente operative durante la Pandemia nel sostegno ad umani ed animali, e “Video/dediche”, testimonianze raccolte durante le prime tappe del Pet Camper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura proprio.

Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà. Migliaia, infatti, i pasti destinati ai rifugi più in difficoltà in varie regioni del paese, consegnati grazie alla collaborazione di aziende amiche del Pet Carpet, Pet Store Conad e Vitakraft, e per tutti i partecipanti alle serate del 24 e 24 settembre (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) la possibilità di contribuire con alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari di alcune associazioni che si occupano di cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.

Info pagina Fb Pet Carpet Film Festival o www.petcarpetfestival.it