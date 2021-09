Scanzi: “Eccolo il patriottismo coerente”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sul processo Ruby, la Meloni esprime tutta la sua solidarietà a Berlusconi.

Dunque per capirci quando si tratta di gridare rabbiosamente contro quattro disperati che arrivano in barchino, è prima linea per difendere i patri confini.

Quando si tratta di condannare i gesti di chi ha umiliato la Patria nel mondo trasformandola in un pagliaccio, facendo passare escort per nipoti di capi di stato o dicendo in giro di fare il “bunga bunga” (da premier in carica), non solo si tira indietro, ma esprime anche solidarietà al figuro.

La coerenza prima di tutto, mi raccomando”.