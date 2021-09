Crollo palazzina: Campidoglio, attivato protocollo “Hotel solidali” per assistenza alloggiativa

Il Campidoglio ha attivato il protocollo “Hotel solidali” per fornire assistenza alloggiativa a chi, tra le persone coinvolte nel crollo della palazzina avvenuto oggi in via Atteone, a Torre Angela, ne avrà necessità.

Il protocollo sottoscritto nel 2017

Il protocollo, che Roma Capitale ha sottoscritto nel 2017, garantisce appunto assistenza alloggiativa di emergenza alle persone rimaste senza casa a causa di eventi straordinari non prevedibili.

Al momento, sono 9 le persone che attraverso la Protezione Civile di Roma Capitale, che è sul posto, hanno chiesto assistenza alloggiativa.