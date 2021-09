Campidoglio, da lunedì 20 settembre attiva nuova linea 060 tra Ostia e l’aeroporto di Fiumicino

Da lunedì 20 settembre sarà attiva la nuova linea bus 060 che per la prima volta collegherà direttamente Ostia con l’aeroporto di Fiumicino. Il nuovo servizio rientra in una riorganizzazione generale della rete bus nella zona di Ostia/Acilia che partirà lunedì 13 settembre con le prime modifiche alla linea 070 che cambierà il suo percorso per arrivare direttamente dal quartiere Giardino di Roma alla metro B e all’Eur.

Le altre principali novità riguardano la linea 05 che consentirà una migliore accessibilità all’ospedale Grassi, la 07 che diventerà attiva tutto l’anno e un potenziamento del servizio nella zona dell’Idroscalo.

Tutte le informazioni di dettaglio sulla nuova rete sono disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.