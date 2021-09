Milano, il Premio Bomprezzi si svela al Festival delle Abilità

Sotto lo sguardo attento di un Franco Bomprezzi dipinto su un muro dall’artista Davide Ratzo Ratti, si svolgerà la presentazione della prima edizione del premio giornalistico intitolato al grande giornalista e comunicatore fiorentino scomparso il 18 dicembre 2014. L’appuntamento per la stampa è fissato sabato 11 settembre alle 16.00 presso il Parco della Biblioteca Chiesa Rossa in via Domenico Savio 3, nel portico della biblioteca (MM Abbiategrasso) e si svolgerà in tre momenti distinti: inaugurazione della terza edizione del Festival della Abilità, presentazione del Premio Bomprezzi e disvelamento della poesia e dalla targa in Braille che racconta l’uomo, il giornalista e l’attivista dei diritti delle persone con disabilità.

Cos’è il Festival della Abilità

È una festa festival giunta alla terza edizione che ha come obiettivo dar voce ad artisti con e senza disabilità. L’edizione 2021 (11 e 12 settembre al Parco Chiesa Rossa di Milano dalle 16 alle 22) vedrà la partecipazione di numerosi artisti che daranno vita a incontri (tra i protagonisti Nadia Muscialini autrice de il “Guaritore Infetto”, Claudio Arrigoni, il gruppo B.liver), musica (Marcello Gori, Jump Beyond, Pancake Drawer, Tizio Tiziano), performing art (Mechanics for Dreamers), animazione diffusa (Tusciò e Dopolavoro Stadera), scultura (Felice Tagliaferri) pittura (ivan tresoldi e Ratzo), teatro (ATIR e Andrea Bellati), yoga (Gian Piero Carezzato), mostre fotografiche (Giovanni Gianfranco Candida e Silvia Calderone), moda (Serpica Naro e Kechic), danza (Marco De Meo).

Il premio giornalistico Bomprezzi

Nato dalla volontà dell’associazione “Premio Bomprezzi” (www.premiobomprezzi.it) per ricordare e valorizzare il lavoro svolto da Bomprezzi a favore delle persone fragili, con e senza disabilità, il premio è rivolto a tutti i giornalisti che operano sul territorio italiano. Il focus del premio è il mondo della disabilità. Verranno premiati i servizi giornalistici pubblicati o andati in onda sul territorio italiano e verrà finanziato un progetto d’inchiesta da realizzarsi entro l’anno solare dalla data di consegna del premio (prevista il 3 dicembre). Durante la presentazione del 11 settembre, la presidentessa dell’associazione che sostiene il premio, Simonetta Morelli, annuncerà anche la giuria composta da 13 personalità del mondo della cultura italiana (tra scrittori, giornalisti ed esperti di disabilità di primo piano) tra cui Giovanni Parapini Direttore di Rai per il Sociale, Marco Tarquinio Direttore di Avvenire, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, l’attrice Lella Costa e Matteo Flora founder e CEO di The fool. Il premio Bomprezzi annovera le media partnership di Avvenire, Vita e del blog di Corriere della Sera InVisibili che lo stesso Bomprezzi contribuì a creare.

La targa e la poesia

Durante il Festival delle Abilità 2020 (FdA), il muralista Davide Ratzo Ratti ha realizzato su un muro autorizzato della biblioteca della Chiesa Rossa (spazio destinato a ritrarre i giusti della città di Milano) un ritratto di Franco Bomprezzi. Quest’estate quel volto è stato deturpato dai vandali con scritte inneggianti al nazismo e pro no vax. Per rinnovare l’impegno di FdA nei confronti delle persone più fragili, gli organizzatori hanno deciso di far restaurare il dipinto e di inserire una poesia didascalica del poeta Antonio Giuseppe Malafarina. Accanto alla scritta verrà collocata una targa che riporta la stessa trascritta in braille dagli esperti del Museo Omero e un QR code che consente di scaricare un audio della poesia letta dall’attore di teatro Vlad Scolari.

Il Festival Delle Abilità è anche un evento trasmesso sul web in diretta con servizio di trascrizione automatica (sottotitoli) sulla pagina facebook @FestivalDelleAbilità

Il programma completo FdA21 è consultabile dal sito: https://festivaldelleabilita.org