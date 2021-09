Fratoianni: “I dati Inps dimostrano che il RDC non disincentiva il lavoro stagionale”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

I rapporti di lavoro stagionali attivati a maggio di quest’anno sono stati 142272.

Quasi il doppio rispetto al 2017 e 50000 in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

In quell’anno – vorrei far notare – non c’era il reddito di cittadinanza.

A questo punto aspettiamo curiosi i commenti su questi dati da parte di chi ci ha spiegato per mesi che non si trovano lavoratori stagionali per colpa del reddito.