Municipio X, Picca (Lega): “Onorata di guidare coalizione centrodestra con un grande progetto di rilancio”

“Il territorio dove si è cresciuti si ama sempre e per sempre. In modo incondizionato. Il Municipio X, il mare di Roma, Ostia e l’entroterra rappresentano per me tutto questo. Ecco uno dei motivi, quindi, per cui ho accettato la candidatura alla presidenza del Municipio X”, così Monica Picca, candidata presidente del X Municipio per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre.

Ringrazio tutto il centrodestra per la fiducia

“Ringrazio tutto il centrodestra per la fiducia. Abbiamo costruito una grande coalizione aperta alla società civile e alle categorie sociali e produttive del territorio perchè vogliamo mettere in campo un grande progetto di rilancio del X Municipio aperto e partecipato. Con energia e impegno mi batterò in questa campagna elettorale come ho fatto in questi tre anni e mezzo di opposizione alla giunta 5 Stelle”.

“Il Municipio X non può essere amministrato come un laboratorio per apprendisti. L’amministrazione grillina ha prodotto grandi fallimenti che gravano sui residenti, i servizi, le famiglie, il tessuto sociale e i più fragili, gli esercenti e le forze produttive del territorio”.

“Serve un ‘nuovo progetto’. Il Municipio X merita un futuro di riscatto e rilancio e questo è possibile solo se si lavora con una visione progettuale. Abbiamo di fronte una grande occasione. Si può voltare pagina, invertire la rotta. Vincere per riscattare insieme un territorio che ha solo voglia di essere rilanciato”.