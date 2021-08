Municipio XIII, Progetto Cardioprotezione – Famiglie sicure

Il progetto è nato da una segnalazione di una mamma con un bambino affetto da una patologia cardiaca grave che frequentava un istituto scolastico privo di defibrillatore nonché di personale formato e qualificato per poterlo utilizzare.

Il Municipio XIII, pur in assenza di una normativa nazionale che preveda l’obbligatorietà di tale tipo di dotazione nelle scuole, ha deciso di accogliere la richiesta e di provvedere alla fornitura dei defibrillatori ed alla necessaria formazione degli insegnanti per il loro utilizzo, in tutte le scuole del Municipio che ne facessero richiesta. Ad oggi sono già 14 le scuole “cardioprotette” del Municipio XIII.

Nel 2018 abbiamo avviato questo progetto per “Cardioproteggere” le nostre scuole.

Il progetto

Il progetto ha previsto una serie di eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti a tutte le scuole del territorio inerenti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, le manovre di disostruzione pediatrica, le procedure corrette per il taglio e la somministrazione degli alimenti, secondo le indicazioni del Ministero della Salute per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica e a competenze4 specifiche per l’utilizzo del defibrillatore. Queste procedure ci consentono di avere la possibilità di salvare delle vite. Il progetto salvaguarda non solo i bambini affetti da patologie respiratorie e cardiache e/o disabilità, ma anche tutti gli altri.

Abbiamo già installato molti defibrillatori nelle nostre scuole formando il personale scolastico con un corso BLSD certificato per il loro utilizzo per un totale di 14 defibrillatori consegnati.

Ci siamo rivolti con eventi di prevenzione e sensibilizzazione anche all’intera cittadinanza (genitori, nonni, baby sitter e chiunque sia a contatto con i bambini). L’ultimo corso è stato realizzato Venerdì 4 ottobre 2019 in Campidoglio ed è stato un corso gratuito di manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare pediatrico-adulto che ha visto la partecipazione di 230 persone.

Con l’evento del 09 settembre 2021 vorremmo concludere il percorso progettuale che prevede un corso similare a quelli già effettuati. L’evento si terrà contemporaneamente in on-lione e off-line, allargandosi così ad un aplatea più vasta contando così di raggiungere migliaia di persone.

Il corso sarà diretto dal Dott. Marco Squicciarini, medico e direttore sanitario del Centro di Formazione “TWO LIFE” accreditato al 118 regionale e permetterà ai partecipanti di imparare ad intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree e manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Oltre a questo si parlerà di taglio, manipolazione e somministrazione degli alimenti pericolosi per i bambini tra i 0 ed i 5 anni di età, secondo le nuove direttive del Ministero della Salute, per proteggere gli stessi bambini da incidenti a tavola.