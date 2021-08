Vaccini, Coldiretti: obbligo per 4,4 mln di americani in Italia

L’obbligo della vaccinazione riguarda circa 4,4 milioni di americani in viaggio in Italia durante l’anno prima della pandemia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Bankitalia relativi al 2019 in riferimento alla decisione di non consentire i viaggi nell’Unione Europea ai cittadini Usa non immunizzati per l’avvio della procedura di revisione della lista dei Paesi che possono viaggiare verso l’Ue che scadrà lunedì 30 agosto.

Taglio 88%

Lo scorso anno – sottolinea la Coldiretti – si è registrato un drastico taglio dell’88% dei viaggiatori Usa in Italia per effetto della pandemia che ha frenato le presenze anche nel 2021. L’arrivo dei viaggiatori statunitensi – continua la Coldiretti – è particolarmente importante perché hanno un budget elevato con una spesa che è pari al 12% del totale della spesa dei cittadini stranieri in arrivo nella Penisola durante l’anno.

Le mete privilegiate sono le città d’arte ma – conclude la Coldiretti – gli americani prestano anche particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza.



