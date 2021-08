Ostia, alcol a minori: scatta la chiusura ad un noto locale del litorale

Alcool a minori, attività di discoteca non autorizzata, assembramenti e mancato uso delle mascherine da parte del personale: è per queste irregolarità che le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito la chiusura questa notte di un noto locale di Ostia.

Area adibita ad intrattenimento serale

Interessata dal provvedimento è l’area adibita ad intrattenimento serale, dove gli agenti hanno accertato la presenza di circa 500 persone che ballavano in violazione delle disposizioni a contrasto della diffusione da Covid-19. Il titolare dello stabilimento, già diffidato in precedenza per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, è stato sanzionato anche per lo svolgimento non autorizzato di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento . Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e Guardia di Finanza.