Roma, moria di pesci, prelevati campioni in diversi punti del Tevere

È di ieri mattina l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Tutela Fluviale, a seguito del ritrovamento di centinaia di pesci morti lungo le sponde del Tevere.

Gli animali sono stati avvistati in diversi punti

Gli animali sono stati avvistati in diversi punti del fiume, in maggior numero a ridosso di Ponte della Musica, Ponte Sant’Angelo e Ponte Sisto. Immediata la richiesta di intervento della ASL e dell’ARPA Lazio per il campionamento delle carcasse e per il prelievo di campioni di acqua al fine di accertare le cause di quanto accaduto. Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato.