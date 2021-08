Prenestino, rapina una donna con una maschera da clown: arrestato uomo e il complice

Gli agenti sono intervenuti a casa della vittima intorno alle 2.50 di ieri notte per una rapina in casa avvenuta in via Ugento, al Prenestino. La donna, italiana di 52enne, in evidente stato di agitazione e con una ferita sulla testa, ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, quanto accadutole poco prima. Svegliatasi di soprassalto a causa di un rumore, ha scoperto la presenza di un uomo all’interno dell’appartamento con una maschera da clown sul volto. Questo, armato di martello, l’ha colpita prima in testa, sul collo e poi su una gamba. Probabilmente a causa delle difficoltà a respirare il malvivente si è tolto la maschera e a quel punto la vittima l’ha riconosciuto in tale “Pino Rambo”, che vive nel quartiere. Il malvivente prima di allontanarsi le ha rubato il telefono cellulare.

Nella circostanza ha rifiutato l’intervento del 118 per le cure mediche.

Poco più tardi, in due diverse circostanze, prima alle 5 e poi alle 9, lo stesso uomo è tornato a casa della donna e, dopo aver bussato insistentemente, dall’esterno dell’appartamento, le ha chiesto 50 euro per la restituzione del telefono. La donna ha accettato riferendo che lo avrebbe contattato appena recuperata tale somma.

Quando i poliziotti sono tornati nell’abitazione della 52enne per chiarire gli ulteriori aspetti della rapina ed acquisire maggiori dettagli utili alle indagini, questa ha raccontato loro quanto accaduto nel corso della mattinata.

D’accordo con la vittima gli investigatori le hanno fatto fissare un appuntamento con il malvivente per le ore 13.00 sotto casa dell’uomo.

Seguita a distanza dagli agenti, all’appuntamento però, si è presentato un altro soggetto tale P.D., romano di 29 anni anche lui noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari; ad attenderlo ha trovato i poliziotti che, dopo averlo bloccato, lo hanno arrestato per estorsione.

Entrati nello stabile, i poliziotti hanno intercettato anche il rapinatore, identificato per V.G. romano di 62 anni, con precedenti di polizia, che è stato sottoposto a Fermo per la rapina aggravata, nonché arrestato per l’estorsione in concorso.

Nel sottoscala gli agenti hanno rinvenuto la maschera da clown indossata dall’uomo durante la rapina.

Il 62enne negli ultimi periodi era stato più volte riconosciuto quale autore di violente aggressioni nei confronti di persone abitanti nel quartiere. L’ultima a luglio scorso, quando aveva aggredito violentemente una donna che a causa delle gravi lesioni riportate era dovuta ricorrere ad un delicato intervento chirurgico.