Nettuno, avviso per la fornitura dei libri scolastici

E’ stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per le scuole di istruzione secondarie di I e II grado statali e paritarie per l’A.S. 2021/2022.

I contributi possono essere concessi a studenti in possesso dei seguenti requisiti

a) residenza nella Regione Lazio;

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;

c) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:

d) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;

e) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

f) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.

La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza, allegando la documentazione sopra indicata, entro la scadenza indicata nel bando comunale. La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando eventualmente l’apposito modello (Allegato C).

Per i residenti nel Comune di Nettuno le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/10/2021 presso l’Ufficio Protocollo di Viale G. Matteotti, 37 oppure inviate all’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

L’avviso completo e il modello di domanda sono scaricabili al seguente link