Lariano, lite tra fratello e sorella: fermato l’uomo per maltrattamenti

Un cittadino italiano di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lariano per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella 45enne. La vittima, la quale riportava evidenti segni di percosse, è stata prontamente soccorsa in stato di agitazione dai militari i quali hanno subito allertato il 118 per le cure mediche del caso.

Codice rosso per la sorella

I Carabinieri, come previsto in queste situazioni, hanno attivato la c.d. procedura del “codice rosso” per garantire tutte le necessarie forme di tutela a sostegno della persona offesa. L’arrestato, soggetto censurato e noto agli uffici che procedono, sarà trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Velletri (RM) in attesa del rito direttissimo che si svolgerà domani mattina presso la locale Procura della Repubblica. In attesa di ricevere specifiche deleghe da parte dell’Autorità Giudiziaria inquirente, i militari della Stazione di Lariano proseguono le indagini ricercando elementi utili a meglio chiarire le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti in questa vicenda.