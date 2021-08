Fratoianni: “Non è accettabile che siano sempre i più fragili e i più deboli a pagare il prezzo più pesante”

Migliaia di lavoratori e lavoratrici non riceveranno l’indennità covid perché Il #GovernoDraghi non ha rifinanziato il fondo previsto per il 2021 e la quarantena non viene più considerata malattia.

Gli effetti di questa scellerata decisione sono facilmente intuibili.

Nel migliore dei casi si usano le ferie spettanti, nel peggiore non si denunciano i casi di contatto con soggetti positivi per non perdere i soldi necessari per vivere.

Un grave errore, una vera e propria bomba sociale

Non è accettabile che siano sempre i più fragili e i più deboli a pagare il prezzo più pesante.

Non sarebbe male che il #GovernoDeiMigliori, al di là della propaganda in cui sono molto bravi, affrontasse e risolvesse questa ingiustizia, immediatamente e senza indugio.

Noi da parte nostra presenteremo un’interrogazione parlamentare.



