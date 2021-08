Atac: Magliana, ancora sassi contro un autobus, nessun ferito

Un ennesimo lancio di sassi ha mandato in frantumi ieri pomeriggio il vetro del finestrino di una vettura in servizio sulla linea 128. L’episodio segue quelli accaduti nella serata di martedì 17 agosto, quando due autobus attivi sulla linea 981 sono stati costretti a interrompere il servizio sempre a causa del lancio di alcuni sassi contro i mezzi.

Sui bus non erano presenti passeggeri

Sui bus non erano presenti passeggeri e non si sono registrati feriti, ma, a seguito dell’intervento degli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, per la tutela e la sicurezza del personale di guida e degli utenti, martedì è stato deciso di sospendere fino a fine servizio il transito delle vetture su via Candoni.

In tutti i casi, il lancio di sassi è infatti avvenuto mentre le vetture transitavano in via Candoni vicino al campo Rom.

Atac ha posto da molto tempo all’attenzione delle Autorità preposte la problematica legata agli atti vandalici e ai danneggiamenti del patrimonio aziendale e ha richiesto nuovamente interventi mirati.

L’Azienda ha altresì implementato sistemi di sicurezza tecnologici e adottato nuove misure organizzative della vigilanza aziendale contro eventuali intrusioni nel deposito.

Dopo gli ultimi episodi Atac ha già dato mandato ai propri legali di avviare ogni opportuna azione in sede giudiziaria.