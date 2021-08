Testa di Lepre, Pontoni: “Grazie alla protezione di Civile per aver domato l’incendio”

“Desidero ringraziare di cuore, a nome di tutta l’Amministrazione, la Protezione civile di Castel di Guido, intervenuta tra la notte di domenica e la giornata di ieri con 4 squadre, con il prezioso supporto anche degli uomini della Protezione civile di Fiumicino, per domare e spegnere un incendio che si era verificato in via dell’Arrone, in zona Testa di Lepre, in un’area all’interno del nostro Comune.

Il loro pronto intervento ha scongiurato che le fiamme si estendessero ulteriormente, causando seri danni a cose o persone”.

Lo dichiara il delegato del sindaco ai territori del Nord, Stefano Pontoni.