Fratoianni: “Vogliamo fatti sullo Ius Soli”

Chi nasce in Italia è italiano/a.

Chi cresce, studia, vive da anni in Italia è italiano/a.

Lo diciamo da tempo e da tempo rimaniamo inascoltati. Come le tante e tanti italiani senza cittadinanza. Oltre un milione e 300mila.

Ma purtroppo in questo Paese ci si ricorda della vita delle persone quasi solo quando si tratta di sport e di medagliati.

Certo, fanno piacere le parole di timida apertura verso lo Ius Soli.

Fatti

Ma ormai siamo fin troppo abituati alle chiacchiere. Vogliamo i fatti.

A #Pd e#M5s dico semplicemente: realizziamo queste leggi di #civiltà.

Noi ci siamo. Ci siamo sempre stati.

#IusSoli e #IusCulturae subito.



