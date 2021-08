Fratoianni: “Stiamo distruggendo il nostro pianeta”

È uscito il rapporto #IPCC, la più autorevole fonte internazionale sui #CambiamentiClimatici.

Cosa dice?

Nulla di nuovo. Stiamo distruggendo il nostro pianeta. Le nostre azioni sono la principale causa delle catastrofi climatiche di questi mesi. E dobbiamo intervenire immediatamente

Di questo passo raggiungeremo il punto di non ritorno nel 2040.

Ma cosa possiamo fare noi, in Italia?

• Rivedere i piani energia per il 2030 e 2050 introducendo un #CarbonBudget per limitare le emissioni.

• Pianificare una strategia industriale settoriale e investire molte più risorse di oggi per una vera #TransizioneEcologica.

• Nessuna nuova concessione per estrazioni di gas e petrolio.

• Nessun incentivo alle aziende inquinanti.

• Un serio piano di #Riforestazione.

• Investimenti nel trasporto pubblico e nella #MobilitàAlternativa.

Tutto il contrario di quanto fatto in questi mesi dal #GovernoDeiMigliori.

Abbiamo due scelte: ridurre drasticamente e da subito le nostre emissioni, oppure continuare a fare poco o nulla e andare incontro al nostro destino

Per noi non ci sono dubbi.



