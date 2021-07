Raggi: “Roma riparte della cultura”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Roma riparte della cultura. In occasione del G20 Cultura, che si svolge oggi per la prima volta nella nostra città, voglio parlarvi degli investimenti, delle nuove opportunità di lavoro e dei progetti che in questi anni abbiamo portato avanti in questo importante settore.

Dal 2016 al 2020 le erogazioni di bandi per la cultura indipendente sono passati da 1,5 a 5 milioni di euro: un risultato tangibile e importante per la nostra Capitale. Finalmente dopo tanti anni di chiusura abbiamo riaperto il Mausoleo di Augusto, per restituirlo al mondo intero. Un gioiello del patrimonio storico dell’umanità, simbolo importante di ripartenza per la città.