Le piante bulbose: cosa sono e come curarle

Sapevi che, anche se non vivi in Olanda, puoi riempire la tua casa e il tuo giardino di piante bulbose da sogno? Se la notizia ti stuzzica, vediamo innanzitutto cosa sono le bulbose, e in cosa differiscono rispetto ai semi dei fiori tradizionali. In parole molto semplici, possiamo dire che le bulbose sono dei veri e propri contenitori che racchiudono tutto ciò che occorre al fiore per germogliare e sbocciare. In molte specie, il bulbo stesso sembra un fiore, grazie alla forma particolare che lo contraddistingue.

Grazie a negozi online come https://dutch-bulbs.com/it/, puoi acquistare una miriade di bulbose che ti vengono recapitate direttamente a casa. Se vuoi, puoi anche usufruire degli sconti che vengono ciclicamente proposti sui diversi fiori, in modo da rendere il tuo angolo fiorito ancora più economico e facile da realizzare.

La loro composizione particolare ricorda quella di una matrioska, dal momento che ogni bulbo è fatto a strati: sotto ogni strato ne possiamo trovare un altro. La forma poi del bulbo è particolare: assomiglia ad una cipolla e, in alcuni casi, sembra proprio di avere già pronto il fiore anche se in realtà non è così.

Mettere a dimora i bulbi

Se non sei un grande esperto di giardinaggio in generale, e di bulbose in particolare, potresti rimanere sorpreso dal termine “mettere a dimora”, che vuol dire semplicemente piantare questi futuri fiori.

Le bulbose non sono fiori particolarmente esigenti e non richiedono attenzioni o cure specifiche. L’unica accortezza che va però osservata è, oltre a quella del periodo in cui vanno piantate, la tipologia di terreno: questo dev’essere infatti abbastanza drenato e non troppo duro (se necessario, puoi aggiungere della torba). Soprattutto, deve essere un terreno puro, ovvero privo di sassi e sterpaglie: nella fase della crescita e dello sviluppo, niente dovrebbe interferire con la bulbosa.

Per quanto riguarda la procedura di messa a dimora, ecco come poter procedere per ottenere i risultati migliori:

Una volta ricevuto il sacchetto con i bulbi, provvedi ad aprirlo e a lasciarlo aperto per un po’, affinché prenda un po’ di aria;

Fai una piccola buca, nel giardino o nel vaso. Ricorda che la profondità della buca deve essere di circa il doppio quella della lunghezza del bulbo;

Attenzione anche al verso in cui posizioni il bulbo: la punta di alcune specie, come quella dei tulipani, va rivolta verso l’alto. Le altre tipologie, in genere più piccole, non hanno esigenze particolari sul verso con cui vengono piantate.

Se vuoi massimizzare tempi e spazi, puoi procedere a una messa a dimora a strati ovvero piantare tre tipologie diverse di bulbi, una per stratto. In questo modo potrai disporre di tre tipi di fiori di versi che fioriscono in periodi dell’anno diversi, anche se non troppo lontani (a meno che non disponi dell’ultimo strato per una messa a dimora separata).

Ricordati di annaffiare con una certa regolarità il terreno e di proteggerlo laddove la temperatura scenda sotto i 10°. Non ti resta quindi che goderti i meravigliosi fiori che sbocceranno!