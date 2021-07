Raggi: “Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per il rispetto delle misure sanitarie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per il rispetto delle misure sanitarie, delle regole anti-alcol e per il contrasto agli illeciti in città. Durante questo fine settimana, gli agenti hanno intensificato le verifiche sul litorale romano, nelle zone interne di Acilia e Infernetto e nei luoghi tipici della movida capitolina, come Trastevere, Campo de’ Fiori, Monti, Pigneto, Ponte Milvio, Eur, San Lorenzo e Ostia.

Due stabilimenti sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme a tutela della salute pubblica, per la mancata autorizzazione alle attività di intrattenimento musicale e altri illeciti.

Più di una decina le contestazioni a locali pubblici, esercizi commerciali e clienti per somministrazione, consumo e vendita irregolare di alcolici. Per quest’ultimo motivo, sono stati apposti i sigilli a un minimarket in zona Cecchignola e uno in Centro Storico.

Ringrazio donne e uomini della Polizia Locale per le attività di vigilanza quotidiana in città: un lavoro prezioso per la sicurezza di tutti.