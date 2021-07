Posso cambiare l’assicurazione auto?

Così come per altri prodotti e servizi, si può avere l’esigenza di cambiare la compagnia assicurativa con cui si è stipulata la RC Auto. Il cambio, tuttavia, non può essere fatto a capriccio ma deve coincidere con la scadenza naturale del contratto assicurativo in essere. Si può decidere di cambiare assicurazione per tante differenti ragioni, solitamente si ricorre a questa pratica quando si ottiene un preventivo RC Auto reputato come migliore rispetto a quello in essere, oppure perché non contenti del servizio reso dalla compagnia assicurativa che ci si accinge a lasciare.

Ci sono casi in cui è possibile lasciare l’attuale dealer prima della scadenza annuale ma si tratta di casi particolari come la demolizione del veicolo e conseguente cancellazione dal pubblico registro automobilistico, PRA, oppure in caso di vendita, furto ed esportazione all’estero. In caso di furto occorre denunciare la sottrazione del mezzo, inderogabilmente entro e non oltre tre giorni dal dolo.

La procedura di cambio compagnia assicurativa è stata notevolmente semplificata dall’abolizione del tacito rinnovo, decreto-legge numero 179 del 18 ottobre 2012, entrato in vigore dal primo di gennaio 2013. Da quel momento, alla scadenza naturale del contratto, è stato possibile cambiare senza dovere dare alcuna comunicazione alla precedente assicurazione. In generale, salvo casi particolari, un veicolo non può stare senza copertura assicurativa, pertanto si assume che chi decida di cambiare sia già in possesso di un preventivo assicurazione auto. In mancanza di questo richiedi un preventivo per l’assicurazione dell’auto con Allianz Direct. Grazie alla varietà delle soluzioni offerte, Allianz Direct è in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse garantendo copertura ed assistenza immediata in caso di sinistro.

Per stipulare un nuovo contratto assicurativo è necessario avere sottomano un documento d’identità in corso di validità, il proprio codice fiscale, il libretto di circolazione e l’attestato di rischio. Quest’ultimo, generalmente, viene inviato dalla propria assicurazione poco prima della scadenza, assieme a un’offerta di rinnovo della polizza. Però, dal 2015, l’attestato di rischio è accessibile anche telematicamente. La nuova assicurazione prescelta dall’utente potrà sollevare il medesimo da questo incomodo, procurandosi in autonomia l’attestato di rischio grazie all’archivio online dell’ANIA, Associazione Nazionale Imprese Assicurative. Tutte le compagnie sono tenute, per legge, a depositare gli attestati di rischio dei loro utenti, rendendoli così universalmente disponibili. L’attestato di rischio è determinante per la formulazione del preventivo, poiché la classe di merito può incidere anche in modo importante sul costo finale della polizza.