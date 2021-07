Raggi: “I servizi di sharing a Roma continuano a crescere”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Aumentano così gli spostamenti “green” in diverse zone della Capitale, con un servizio integrato e sostenibile dal primo all’ultimo miglio, disponibile per cittadini e turisti.

Diamo così una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità attiva ed ecosostenibile, una mobilità a emissioni zero che contribuisce ad alleggerire il traffico e fa bene all’ambiente.