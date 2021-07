Raggi: “Presso il Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini, ho ricevuto il premio ‘”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ieri, presso il Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini, ho ricevuto il premio ‘’Io faccio la mia parte’’. Ringrazio l’Accademia Kronos, una delle prime associazioni ambientaliste italiane, per questo riconoscimento speciale che vorrei a mia volta dedicare a tutte le persone che ogni giorno, nel loro piccolo, si impegnano a ‘fare la propria parte’ in difesa dell’ambiente.

Le sfide che abbiamo davanti ci mostrano che l’economia del riciclo, gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, la resilienza e l’equa gestione delle risorse, non possono essere considerati concetti astratti o impegni lontani, ma riguardano realmente da vicino la vita quotidiana di tutti.

Ognuno di noi può fare davvero molto, anche tramite piccoli gesti come chiudere il rubinetto quando laviamo i denti oppure spegnere la luce quando usciamo da una stanza. Il nostro impegno quotidiano, può realmente fare la differenza ed essere una base di partenza per azioni più grandi, per costruire insieme un mondo più giusto e solidale da consegnare alle future generazioni.