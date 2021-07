Raggi: “È “Campo Urbano”, il progetto vincitore del concorso internazionale Reinventing Cities di C40 Cities”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Una sfida importante per Roma, che partecipa insieme ad altre città del mondo a questa competizione per la rigenerazione urbana attraverso progetti innovativi: è l’unica strada che le grandi metropoli hanno per tornare a vivere spazi e luoghi oggi abbandonati.

Le aree ferroviarie dismesse di proprietà del Gruppo FS si estendono per oltre 45mila mq e sono state candidate da FS Sistemi Urbani (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) in collaborazione con Roma Capitale.

Il progetto vincitore è stato realizzato da un team interdisciplinare guidato da Fresia RE SpA, insieme allo studio di architettura Arney Fender Katsalidis, Mobility in Chain per la mobilità sostenibile, le società Habitech e Elementa per la progettazione ambientale, CX per lo student housing, oltre a Labins (innovazione sociale), Studio Laura Gatti (landscape), Studio Giuseppini (impianti), Orizzontale (progettazione partecipativa), Bioedil (urbanistica), Robert Bird Group (strutture e ingegneria) e Reset (cogenerazione a biomassa).