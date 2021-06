Fiumicino, restyling Parco Leonardo: “Il contributo dei bambini valorizza gli sforzi”

Oggi si è concluso un progetto importante per il nostro territorio fondamentale per le opere di restyling di Parco Leonardo: dopo la messa in sicurezza, tramite l’apposizione di una staccionata di via del Perugino, abbiamo riqualificato un parte del quartiere, luogo in cui prima sorgeva una discarica a cielo aperto.

Il successo di questo progetto, articolato in più fasi, si deve solo grazie ad un grande gioco di squadra che ha riunito più voci: con il Comune di Fiumicino e l’Assessorato ai Lavori pubblici, hanno collaborato il CQPL – Comitato Quartiere Parco Leonardo, la scuola Materna, dalle maestre ai bambini, Teleperformance Italia per l’investimento economico, Crowdfunding per la raccolta fondi messa in atto grazie ai residenti, Domenico Masci, fondamentale per i lavori (Giostrine DaVinci), Francesca Romana Fabbri e la Tipografia Facciotti per le stampe dei disegni.

Ringraziamo tutti i partecipanti per il senso civico dimostrato, insieme alla fondamentale funzione di traino svolta da tutti i comitati e le spese da loro sostenute, per aver contribuito a restituire a Parco Leonardo il decoro che merita.