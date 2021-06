Elezioni Roma 2021, primarie PD Roma, Giuseppetti è la candidata Presidente per il Municipio XIII

Le prime dichiarazioni dopo il voto del 20 Giugno. “Un successo per la democrazia, grazie a tutti coloro che hanno preso parte alle votazioni. Proseguirà senza sosta il nostro lavoro di ascolto dei cittadini”

1.262 voti raccolti nell’election day del 20 giugno

È Sabrina Giuseppetti con 1.262 voti raccolti nell’election day del 20 giugno, per una percentuale di più del 44% delle preferenze espresse, la vincitrice delle Primarie del Partito Democratico per il Municipio XIII e la candidata ufficiale del centro-sinistra alla Presidenza dell’Aurelio.

“Più che un successo personale è stata una vittoria per la democrazia” – le prime parole di Giuseppetti – “Abbiamo registrato un’affluenza alta per queste Primarie per cui il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questo appuntamento in cui è stata data la parola ai cittadini, liberi di esprimersi sulla scelta del loro rappresentante”.

Non solo una festa in termini di partecipazione, i ringraziamenti della candidata Presidente vanno anche agli avversari che hanno preso parte alla competizione. “Sono onorata di essermi confrontata con avversari capaci e competenti secondo uno spirito di lealtà e confronto sui temi del nostro territorio” – dichiara Giuseppetti che apre le porte agli apporti in termini di idee e proposte che potranno arrivare – “Ne approfitto per mettermi da subito a disposizione degli altri candidati di cui ascolterò le istanze e i progetti che vorranno sottopormi per rendere il programma del Partito Democratico per il Municipio ancora più ricco e completo”.

In vista dell’appuntamento elettorale dell’autunno

Intanto in vista dell’appuntamento elettorale dell’autunno andrà avanti senza soste il lavoro della candidata, già cominciato durante questa prima fase di campagna elettorale, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei quartieri ascoltando le necessità dei cittadini.

Una donna alla guida del Municipio, al fianco del candidato Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, trionfatore delle Primarie in città. “Siamo felici e motivati, continueremo questa avventura con il coraggio e la caparbietà di sempre, per una Roma migliore e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini” – conclude Giuseppetti.