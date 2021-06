Raggi: “Bel passo in avanti per Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi avranno preso i nostri mezzi con la scritta +BusXRoma. Sono i nuovi bus acquistati per la città. Entro l’anno ne avremo messi su strada oltre 900. Oggi vi mostro una foto degli ibridi: i primi 30 sono già in servizio e nei prossimi mesi diventeranno 100.

Sono tutti mezzi ecosostenibili acquistati dall’azienda, che è tornata a investire e ad assumere nuovo personale. Questi mezzi, oltre a ridurre le emissioni inquinanti, permetteranno anche un risparmio sui consumi.

È un bel passo avanti per la nostra città e per migliorare il trasporto pubblico della Capitale. Non ci fermiamo.