Raggi: “Ripartiamo, ma sempre con responsabilità, mantenendo alta l’attenzione”

Anche durante questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per garantire la nostra sicurezza e il rispetto delle misure anti contagio. Sono stati effettuati controlli capillari anche per contrastare la vendita irregolare di alcolici e l’abusivismo commerciale. Gli agenti hanno riscontrato oltre 70 illeciti e hanno chiuso due minimarket che già in passato erano stati diffidati per vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Le pattuglie hanno svolto inoltre numerosi controlli per la sicurezza stradale e per il rispetto delle misure anti-Covid, soprattutto nelle zone della movida. Sono state chiuse infatti temporaneamente alcune strade come Largo degli Osci a San Lorenzo e alcune piazze in zona Trastevere dove la formazione di assembramenti impediva il rispetto delle regole sul contagio.

Ringrazio come sempre i nostri agenti per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per la città e invito nuovamente tutti i romani al rispetto delle norme previste. Ripartiamo, ma sempre con responsabilità, mantenendo alta l’attenzione.