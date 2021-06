Elezioni Roma 2021, XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti per le Primarie PD

Con oltre 1.200 firme raccolte è ufficiale la candidatura di Sabrina Giuseppetti alle Primarie del Partito Democratico per la scelta del candidato Presidente alle elezioni del Municipio XIII. Appuntamento con il voto fissato a domenica 20 giugno.

La biografia

Con una laurea in Giurisprudenza e una significativa esperienza in ambito politico/amministrativo maturata sul campo, Sabrina Giuseppetti può contare nel suo curriculum su attività lavorative di rilievo presso la Segreteria dell’Assessore all’Urbanistica e Vice Presidente della Regione Lazio e in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione Urbana prima e ai Servizi Sociali e Sanitari poi nell’ultima Giunta di centrosinistra del Municipio XIII. L’impegno di Sabrina Giuseppetti prosegue tuttora al servizio di Roma Capitale occupandosi di attività produttive e in prima linea come dirigente sindacale della Funzione Pubblica in difesa dei diritti dei lavoratori del pubblico impiego.

A fianco del candidato Sindaco Roberto Gualtieri, la candidatura di Sabrina Giuseppetti ha raccolto consensi trasversali ai circoli territoriali del PD, con il sostegno dei Giovani Democratici che ne hanno caldeggiato la partecipazione alle Primarie con la consapevolezza della difficoltà della prova ma con altrettanto entusiasmo.

La candidatura di Sabrina Giuseppetti rimarca inoltre l’impegno per una effettiva parità di genere e una rinnovata unità che ha portato alla candidatura di una donna alla Presidenza del Municipio Roma Aurelio, dando un contributo reali alla possibilità che possano concorrere donne rappresentative della storia e delle necessità dei territori di Roma.

Le dichiarazioni di Sabrina Giuseppetti

“Mi impegno a fare una campagna elettorale garbata, mai contro nessuno, incentrata su ascolto e su dialogo, economicamente sostenibile e nel rispetto dell’ambiente, avanzando proposte concrete e soluzioni su tutti i temi a partire da decoro e manutenzione urbana, servizi sociali, scuola e cultura. A tal proposito segnalo che potete scrivermi all’indirizzo email sabrinagiuseppetti@libero.it per inviare indicazioni sui problemi del quartiere che pensate vadano affrontati e risolti. Ci tengo inoltre a rivolgere il mio ‘in bocca al lupo’ anche alle altre candidate e ai candidati a queste Primarie nella ferma convinzione che la partecipazione è democrazia”, le parole di Sabrina Giuseppetti.