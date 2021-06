Raggi: “Roma ‘è un brand unico al mondo, è l’immagine dell’Italia ovunque”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Questa mattina ho letto sul Messaggero l’intervista del presidente di Confindustria Carlo Bonomi: a Roma ‘’si gioca una partita per il futuro del Paese’’.

E’ quello che abbiamo sempre detto anche noi. La nostra città può fare da traino per l’intera Nazione. Dal Recovery Plan al Giubileo 2025, fino a Expo 2030: Roma è una città sui cui investire, in cui investire.