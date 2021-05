Raggi: “In questo momento di ripartenza la priorità è il lavoro”

Cos’ la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Per questo Roma è stata la prima città italiana a concedere gratuitamente e temporaneamente l’estensione dell’occupazione di suolo pubblico per i dehors dei nostri ristoranti, lanciando un modello che tutte le altre città stanno seguendo. Non solo. Abbiamo concesso, sempre per questo periodo di difficoltà per gli esercenti, anche ulteriori spazi per i tavolini di bar e ristoranti che possono essere posizionati anche sui marciapiedi delle strade principali. Un aiuto concreto per far ripartire le attività, sostenere i ristoratori, i commessi e tutti coloro che lavorano in uno dei settori più penalizzati dal covid.