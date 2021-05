Raggi: “In bocca al lupo a tutti i candidati!”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono arrivate circa 20 mila nuove domande per i posti da funzionario e quasi 34 mila nuove candidature per il ruolo di istruttore. Se le aggiungiamo a quelle giunte in precedenza e a quelle per il concorso da dirigenti, il numero totale di domande è di oltre 230 mila.

Nella nostra città i concorsi non si facevano dal 2010, noi abbiamo iniziato a lavorarci per tempo e ora si ripartire, anche grazie alla sinergia con il ministero per la Pubblica Amministrazione guidato da Renato Brunetta, al quale va il mio ringraziamento per la preziosa opera di accelerazione delle procedure concorsuali. Adesso non ci resta che dare il via alle prove. Si comincia il 16 giugno. In bocca al lupo a tutti i candidati!