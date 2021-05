Fratoianni: “Vogliamo fare un regalo alla mafia?”

La riforma del codice degli #appalti che ha in mente il governo è pericolosa.

Il sistema del massimo ribasso e la liberalizzazione della pratica di appalto e subappalto senza controlli, rischia di aprire un’autostrada alle imprese infiltrate dalle mafie.

È noto come la criminalità organizzata approfitti dei momenti di crisi per mangiare pezzo per pezzo aziende e settori di economia legale, utilizzando i proventi delle attività illecite. Una forma di vampirismo.

Provvedimenti aumentati

Segnalo, per altro, che durante la pandemia i provvedimenti di interdittiva antimafia per le aziende sono aumentati di quasi il 10%.

Così come sono aumentate del 47% le variazioni societarie delle società interdette.

Anche per questo è urgente che il governo si fermi e non contribuisca a distruggere le tutele dell’economia legale. Il Ministero dell’Interno conosce bene questi dati.

Mi stupisce che al governo non se ne preoccupino. Il miglior modo per ricordare le stragi di mafia degli anni ‘90…



