Fratoianni: “Stufi di quella che sembra sudditanza nei confronti di un paese che non rispetta i Diritti Umani”

Ci risiamo. La Lega Serie A annuncia che la #Supercoppa italiana fra #Inter e #Juve si giocherà in #ArabiaSaudita.

Possiamo dire che siamo un po’ stufi di quella che inizia a sembrare una vera e propria sudditanza nei confronti di un paese che non rispetta i #DirittiUmani e che non ha ancora chiarito sulla cruenta morte del giornalista #Khashoggi?

Vergognoso spot

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha affermato: «sarà uno spot per il nostro calcio». Sì, un terribile e vergognoso spot.

Anche lui pensa, come un senatore della Repubblica italiana, che l’Arabia Saudita sia la culla di un nuovo rinascimento, evidentemente.



