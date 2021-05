Frosinone, continua la passeggiata per 2 km

Domenica 16 maggio si replicherà “A passeggio per due chilometri – da piazza Vittorio Veneto a piazzale De Matthaeis”. L’iniziativa, ideata già lo scorso anno dall’amministrazione Ottaviani, prevede l’istituzione, ogni domenica, di isole pedonali, fino al 31 ottobre, nella parte alta e in quella bassa della città. Sul centro storico (da piazza Vittorio Veneto a largo Turriziani compreso) e su via Aldo Moro (dall’intersezione con via Veccia fino a piazzale De Matthaeis), le isole saranno in calendario tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Iniziativa apprezzata

Molte le famiglie, i giovani e gli anziani che hanno già approfittato della iniziativa per fare shopping negli esercizi commerciali, o per dedicarsi ad attività fisiche e sportive all’aria aperta – anche con semplici passeggiate – nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e senza formare assembramenti. “A passeggio per due chilometri – da piazza Vittorio Veneto a piazzale De Matthaeis”, inoltre, è collegato all’ulteriore iniziativa intrapresa dall’amministrazione, che prevede l’assegnazione gratuita di suolo pubblico ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – bar, pizzerie, tavole calde, ristorazione e simili – su tutto il territorio comunale. In aggiunta a questo, la delibera approvata dalla giunta Ottaviani consente la semplificazione del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, in deroga temporanea al Regolamento, mediante l’installazione di dehors. Inoltre, è possibile stabilire una ulteriore deroga proprio nei periodi di fruizione delle isole pedonali nel corso di “A passeggio per 2 km”, utilizzando in tal modo anche la sede stradale di chiusura al traffico, con possibilità di occupare la superficie esterna fino al 150% di quella interna.