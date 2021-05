Bonus vacanze Confesercenti: “Una buona notizia estenderlo ad agenzie viaggi e tour operator”

“Se confermata nel testo finale sarebbe una buona notizia – come chiediamo fortemente dallo scorso anno – quella di estendere l’utilizzo del bonus vacanze, in larga parte inutilizzato, anche presso le agenzie di viaggi ed i tour operator”.

Così Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi, commenta la novità di modifica della misura del bonus vacanze che dovrebbe essere inserita nel Dl Sostegni bis a cui sta lavorando il governo.

Rete capillare

“Ora – prosegue Rebecchi – auspichiamo che le risorse stanziate possano essere effettivamente utilizzate, anche attraverso la rete capillare del nostro sistema distributivo su tutto il territorio nazionale”.

“Per questo – conclude il presidente – aspettiamo di capire le modalità effettive di utilizzo dello strumento allargato: se il primo bonus vacanze non ha funzionato è perché il meccanismo era troppo complesso. Ora è necessario semplificare sia le procedure di accesso da parte dei viaggiatori sia quelle di applicazione da parte delle agenzie di viaggio e tour operator: fondamentale sarebbe la possibilità di utilizzarlo per l’acquisto di pacchetti e servizi turistici così da attivare l’effetto su tutta la filiera del turismo e non solo sul sistema ricettivo”.