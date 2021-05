Di Battista: “Sembra che i palestinesi non esistano”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Sembra che i palestinesi non esistano. Fantasmi. Dannati sulla terra. Nessuno che abbia il coraggio di ricordare che l’ennesima escalation è partita dall’ennesimo sgombero illegale. Tutti a ripetere il mantra della soluzione dei due stati quando praticamente nessuno in Europa ha il coraggio di riconoscere (Vaticano a parte) lo Stato di Palestina.

Vi è più onestà intellettuale in Israele dove sono in molti a riconoscere le decennali violazioni dei diritti fondamentali a danno del popolo palestinese. Dalle nostre parti pavidità, ipocrisia e conformismo. Diceva Don Lorenzo Milani: “non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra diseguali”.