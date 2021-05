Lena (Pd): “Primarie per costruire il futuro di Roma”

“Con la discesa in campo di Roberto Gualtieri, si rafforza il quadro delle candidature in vista delle primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma del Partito Democratico. Tutti noi dirigenti e amministratori dobbiamo sentirci al centro di questa partita che sarà decisiva per aprire una fase nuova per Roma dopo gli anni nefasti della Raggi. Le primarie saranno anche il momento per un confronto aperto e forte con la Città, i suoi drammatici problemi e le soluzioni necessarie per ricostruire il futuro della nostra Capitale.

Ci impegneremo in questo percorso senza però cedere sul grande lavoro di programmazione che stiamo portando avanti in Regione Lazio, già al top della campagna vaccinale e mai come oggi vicina ai problemi delle persone. Solo l’alleanza di centrosinistra potrà aprire una pagina nuova per Roma e farla diventare una vera capitale europea”.

Così Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali e componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.