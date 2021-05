Fratoianni: “Patrimoniale significa giustizia sociale”

In Italia il 3% della popolazione più ricca detiene il 34% della #ricchezza (dati Censis).

Ricchezza in aumento, mentre aumenta la povertà.

Ecco perché la nostra proposta di tassare i più ricchi è calata nella realtà.

Avremmo risorse da investire in scuola, università, contrasto alla povertà, sanità pubblica, forme di sostegno al reddito, welfare, infrastrutture e non solo.

Dignità e speranza

La possibilità di dare nuovamente #dignità e #speranza a tante e tanti.

Non è un tabù. È come si costruisce un’Italia più giusta.

Perché #Patrimoniale significa #GiustiziaSociale.