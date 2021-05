Conte: “Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia”

Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia. Quel giorno l’Italia è stata privata di due grandi personalità, che ancora oggi – a distanza di oltre quarant’anni – continuano a parlarci dei loro progetti di vita, delle loro idee, del loro impegno politico, della loro passione civile.

A Roma, in via Caetani, fu ritrovato il corpo esanime di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse.

Gli insegnamenti e l’esperienza di vita di Aldo Moro ci restituiscono il senso profondo delle istituzioni, il rispetto costante dei valori democratici, il significato rinnovato della laicità, l’intuizione della politica come pratica che supera i conflitti attraverso il dialogo incessante, la convinzione che governare ” , ”.

Maldestro tentativo

Qualche ora prima, a Cinisi, presso i binari della ferrovia, venne ritrovato il corpo senza vita di Peppino Impastato, ucciso su mandato del boss Gaetano Badalamenti, ma imbottito di tritolo, a voler simulare un maldestro tentativo di azione terroristica o anche un suicidio.

La vita di Peppino Impastato è una storia di coraggio e di ribellione: una sfida aperta, lucida e provocatoria, contro la mentalità mafiosa, che, attraverso i ricatti, priva della dignità, fiacca la mente, uccide i sogni e le speranze prima di sopprimere le vite.

La nostra comunità nazionale esibisce, a volte, debolezze. Inciampa per alcune fragilità che stentiamo a superare. Ma la nostra forza è che la stragrande maggioranza degli Italiani si riconosce in questi esempi di vita, apprezza questi progetti, queste anime che continuano a nutrire il nostro senso civico, il nostro impegno politico e sociale. Ci predispongono a una nuova primavera d’Italia.