L’Italia agli ultimi posti in Europa secondo l’European Language Index

Studiare una seconda o una terza lingua in un mondo iper globalizzato come il nostro può agevolare enormemente la crescita personale e professionale e favorire l’inserimento in contesti sociali caratterizzati dal multiculturalismo. Tuttavia non tutti i paesi del mondo, e in questo caso d’Europa, offrono le stesse condizioni per apprendere una nuova lingua. Questo è quanto emerge dallo studioEuropean Language Index di Preply che ha realizzato una speciale classifica sulla base di un’attenta analisi statistica dei 27 paesi UE. Ecco in dettaglio lo scenario nel vecchio continente.

Lo studio stupisce per la posizione inaspettata del Lussemburgo: primo fra tutti tra i paesi europei poichè offre le condizioni idonee e il miglior ambiente pubblico-privato per l’apprendimento di una nuova lingua. In altre parole, in Lussemburgo è molto più facile imparare e perfezionare una lingua diversa da quelle ufficialmente parlate, ossia lussemburghese, tedesco e francese. Il 100% dei bambini inizia a l’apprendimento di una nuova lingua a partire dalla scuola primaria, l’inglese per esempio, e il livello qualitativo è fra i migliori d’Europa. Percentuali molto alte si registrano anche nelle isole di Cipro (100%) e Malta (99,8%), in Spagna (99,7) e in Austria (99,5%).

Se al primo posto svetta il Lussemburgo, il secondo e il terzo sono occupati rispettivamente da Svezia e Danimarca. Fuori dal podio, ma nelle prime dieci posizioni, troviamo Cipro, Paesi Bassi, Malta, Slovenia, Belgio ed Estonia. L’Italia occupa il penultimo posto, ossia il 26°, seguita esclusivamente dalla Bulgaria. Non basta, ad esempio, che il 95,3% dei bambini inizi l’apprendimento di una nuova lingua a partire dalla scuola primaria. L’Italia, che vanta numerose minoranze linguistiche sparse da nord a sud e ben 47 lingue parlate su tutto il territorio nazionale, resta un paese in cui studiare o perfezionare un nuovo idioma tramite il sistema pubblico o privato non è semlice. Indubbiamente l’identità forte e radicata di tutto il sistema paese, a differenza di stati piuttosto apolidi come il Lussemburgo, gioca un ruolo determinante come fattore di resistenza al cambiamento.

La classifica European Language Index di Preply pubblicata il 31 marzo 2021 è stata elaborata sulla base di 18 fattori raggruppati statisticamente in sette macroaree. Eccole in dettaglio: 1) il livello di competenza della lingua straniera più conosciuta; 2) i voiceover e i sottotitoli utilizzati TV e al cinema; 3) la differenziazione linguistica; 4) l’accesso all’apprendimento digitale di una o più lingue; 5) il grado di plurilinguismo; 6) l’acquisizione linguistica a scuola; 7) il numero di lingue ufficiali parlate nei singoli paesi oggetti di indagine.

Kirill Bigai, CEO di Preply, piattaforma di apprendimento digitale su cui è stato pubblicato lo studio, conferma l’importanza del multilinguismo nel ventunesimo secolo come fattore di successo personale e crescita lavorativa. E l’Italia, da questo punto di vista, può solo migliorare.