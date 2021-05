Di Battista: “In un paese normale…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Lo scoop l’ha fatto La Repubblica, oggi ci apre il Fatto, ieri le Iene hanno realizzato un servizio (condividiamolo). Ma, ripeto, in un Paese normale la seconda carica dello Stato “pizzicata” ad abusare dei suoi privilegi andrebbe a casa, e senza aereo blu stavolta.

P.S. Consiglio non richiesto ai miei ex-colleghi del M5S: occupare in modo “nonviolento” l’ufficio di Presidenza del Senato fino a che la Presidente non dimostrerà di non esser andata in vacanza con un aereo blu. Si tratta di rispetto. Si tratta di etica. Si tratta di denaro pubblico, il denaro di tutti.